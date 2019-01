Rekordpris för reklam under Super Bowl – 1,5 miljoner kronor per sekund

Det motsvarar 45 miljoner kronor för 30 sekunders reklam, eller 1,5 Mkr per sekund.

Förra året hade CBS konkurrent NBC sändningsrätten till Super Bowl och reklamintäkterna slog då tidernas rekord med 500 miljoner dollar, motsvarande 4,5 miljarder kronor. Priset CBS nu erbjuder sina annonsörer tyder dock på att årets intäkter blir i nivå med, eller rentav högre, än i fjol.

Super Bowl har under många år varit USA:s mest sedda tv-program, där rekordet sattes 2015 med drygt 114 miljoner amerikanska tittare. Reklamen under sändningen väcker regelmässigt stor uppmärksamhet och flera reklamklipp har under åren blivit virala succéer på nätplattformar som Youtube.