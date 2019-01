Rekordbilliga kaffebönor kan leda till brist: ”Stort problem”

Baspriset på ett pund kaffebönor ligger i dag omkring 105 cent på New Yorkbörsen, vilket motsvarar cirka 18 kronor per kilo. Inköpare betalar sedan ett tillägg respektive ett avdrag beroende på bönornas kvalité.

Konsumentpriset på kaffe speglar i stort baspriset i New York. Enligt siffror från SCB blev kaffet billigare under 2018 och under december sjönk priset med 4,6 procent, delvis på grund av extrapriser.

”Nästan hälften av allt kaffe säljs som lockvara och jag tror inte att konsumenterna alltid förstår hur mycket som krävs för att få en god kopp kaffe på bordet och säkerställa att det finns i framtiden också”, säger Rosen.

Även Elisabet Lim, kundansvarig och produktchef för kaffe på Fairtrade som står för tio procent av marknadsandelen i Sverige, vänder sig emot den så kallade kaffemodellen. Modellen är unik för Sverige och innebär att dagligvarukedjor säljer kaffe till kraftigt reducerade priser för att locka kunder. Kaffet säljs till förlust, vilket kompenseras genom att kunderna handlar andra varor.