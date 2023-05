Rekordbelöning till amerikansk börsvisselblåsare

US Securities and Exchange Commission, SEC, hade redan inlett en utredning när tipsaren hörde av sig via myndighetens visselblåsarfunktion, berättar Financial Times. De nya uppgifterna visade sig innehålla sprängstoff och ledde till att SEC kunde agera mot olagliga affärer om svindlande 4 miljarder US-dollar (cirka 40 miljarder svenska kronor).

Vilka överträdelser och aktörer det handlar om är hemligt, allt för att skydda visselblåsarens identitet. Däremot offentliggjorde SEC under fredagen det exakta belopp som nu betalats ut i belöning: 279 miljoner US-dollar.

”Storleken på dagens belöning – den högsta i vårt programs historia – uppmuntrar inte bara visselblåsare att lämna information om potentiella överträdelser av värdepapperslagstiftningen utan återspeglar också den enorma framgången med vårt visselblåsarprogram”, sa Gurbir S. Grewal, chef för SEC:s operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Regelverket som möjliggör betalningen infördes 2011. Pengarna kommer från sanktionsavgifter som SEC drivit in och förvaltas av den amerikanska kongressen. Den belöning som tidigare toppade listan uppgick till 114 miljoner US-dollar.

Även svenska Finansinspektionen använder sig av en anonym visselblåsarfunktion. Till skillnad från i USA betalas dock inga pengar ut.