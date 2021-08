Rekordår för husvagnsförsäljaren: ”Otroligt många nya kunder i vår bransch”

Per Lodén, delägare och säljare på Kurts Husvagnar i Ludvika.

I maj förra året stod Kurts Husvagnar inför en osäker framtid. Med pandemin medföljde stor ovisshet och Per Lodén, säljare och delägare i firman, var något pessimistisk.

”Då visste man inte vilka effekter corona skulle få, exempelvis med uppsägningar. Det var ju eventuellt våra kunder som riskerade att förlora sina jobb.”

Men konsekvensera blev inte så illa som befarat och försäljningen nådde höga nivåer under sommaren, en utveckling som sedan fortsatte in på hösten.

”Det verkade som att de som inte hade kommit på att de ville köpa husbil eller husvagn under första vågen gjorde det under den andra vågen istället.”

Och sedan dess har försäljningen rullat på. Just nu säljer företaget dubbelt så många fordon jämfört med samma period i fjol. Enligt Per Lodén landade omsättningen under fjolåret på 175 miljoner kronor, en ökning med drygt 25 procent jämfört med 2019. I år tror han att omsättningen kan nå 200 miljoner.

”Orsaken till försäljningsökningen måste vara kopplad till pandemin, jag kan inte se att det skulle kunna vara något annat. Det handlar nog om att många har bestämt sig för att semestra hemma och att man avvaktar med utlandsresor. Man ser samma utveckling med fritidshus och alla typer av fritidsfordon säljer egentligen väldigt bra.”

Att så många plötsligt velat köpa husvagnar och husbilar har dock medfört utmaningar för verksamheten. Ett normalt år säljer Kurts Husvagnar 57 fordon under januari, februari och mars. I år blev det 180.

”Redan i januari, när vi såg de här försäljningssiffrorna, förstod jag att personalen inte skulle räcka till om vi inte tar in mer folk. Vi hade en stående orderstock på långt över 200 fordon i april som inte minskade och vi klarar endast att sälja 25 i veckan. Men det är ett lyxproblem och nu är verkstaden bemannad med 4-5 personer till.”

Per Lodén uppger att branschen har fått en bred tillströmning av nya kunder. Allt ifrån 30- till 70-åringar har synts i företagets lokaler under det gångna året.

”Jag tror att vi kommer att få ett eller kanske två år till som är riktigt bra. Det har tillkommit otroligt många nya kunder i vår bransch. Ofta är det så att man fastnar i hjulet, så att säga, när man får känna på friheten av att äga ett sådant här fordon och förhoppningsvis består intresset”, säger han.