Rekord i Frankrike – nästan 46 grader varmt

I 34 av de totalt 50 spanska provinserna har varningar om risk för bränder utfärdats, bland annat i Katalonien där 6.500 hektar mark redan har härjats av eld. Runt 400 brandmän har medverkat i släckningsarbetet under natten mot fredagen och de fick under morgonen hjälp av flygplan och helikoptrar. Arbetet försvåras av hettan och den låga luftfuktigheten.

I Tyskland har juni hittills varit ovanligt varm. Enligt landets meteorologiska myndighet har medeltemperaturen under månaden varit 19,8 grader, vilket är 4,4 grader högre än genomsnittet för juni mellan 1961 och 1990.

I Frankrike mättes temperaturen 45,9 grader upp i byn Gallargues-le-Montueux mellan Montpellier och Nimes under fredagseftermiddagen, enligt landets meteorologiska institut Meteo-France. Men redan flera gånger tidigare under dagen noterades högre temperaturer i landet än den tidigare rekordnoteringen på 44,1 grader i samma område under en svår värmebölja 2003.