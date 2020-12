Anders Karlin får något hungrigt i blicken när han upptäcker en gammal grånad bok om medeltida biskopar. Lystet bläddrar han igenom den.

”Vår antikvariatsdel ger ett annat liv till bokhandeln. Här kan folk stanna till och verkligen botanisera på hyllorna”, säger han.

När Anders Karlin 2019 tilldelades Stora Anita Linde-priset konstaterade juryn att han är ”allt annat än en nufåne”. I stället för att bli ännu ett offer för nätbokhandelns framväxt har han med sin egenartade satsning på bokhandel och antikvariat lyckats bli en modern bokhandlare i Sveriges äldsta bokhandel.

”Att många väljer att ta omvägen till oss beror säkert på att vi uppfattas som ett trevligt alternativ till de stora kedjorna. Vårt sortiment ser kanske inte ut som man är ’van vid’. Det som vi kan konkurrera med är det personliga tilltalet, miljön och upplevelsen”, säger han.

På Söderköpings Bokhandel & Antikvariat går det inte att finna några spår av hyllrader med glest utplacerade böcker som samlar damm. Här samsas allt från Klas Östergrens nya tegelsten ”Renegater” och Nina Burtons Augustprisade ”Gutenberggalaxens nova” till Louise Glücks diktsamlingar och ett osprättat debutverk av Gunnar Ekelöf.

”I en så anrik bokhandel måste man våga sätta tilltro till just boken. Det var anledningen till att vi valde att riva ut delen med presentartiklar och kontorsvarudelen när vi tog över”, berättar Anders Karlin.

Sommaren 2013 flanerade han och sambon Louise Malmström omkring i Söderköping när de av en slump upptäckte till salu-skylten utanför den gamla bokhandeln.

”Det var en stundens ingivelse som gjorde att vi klev in och började prata med den dåvarande ägaren. Jag kan fortfarande känna att hjärtat hoppar till när jag tänker på ögonblicket.”

Med drygt två decennier i museivärlden, först i Skara och sedan i Norrköping, kände Anders Karlin att han ville testa någonting helt nytt. Trots att bokhandeln målades upp som en bransch i kris, och att han själv saknade erfarenhet av företagande och detaljhandel, tog han tjänstledigt i ett år för att följa sin nyvunna dröm.

”Jag har alltid älskat böcker och att gå på antikvariat. Efter tre dagars ’prao’ kastades jag direkt in i julhandelns höga tempo. På kvällarna försökte jag identifiera vilka kundgrupper som vi hade och filade på affärsplaner och strategitänk. De första veckorna saknade vi kortläsare och hade knappt tid att påverka sortimentet. Men det var enormt kul och jag såg potentialen, inte minst i en så historiskt viktig byggnad.”

Redan 1815 kombinerade borgmästare Sven Matthias Theodor Cederborg postkontor och pappershandel med att sälja böcker på Storgatan.

”Vi har kvar några gamla sortimentskataloger från sent 1800-tal. Att det finns så starka anor gör att det blir en speciell stämning. Det sitter i väggarna. Läget och huset är unikt. Vi skulle förmodligen tappa vårt personliga tilltal om vi flyttade härifrån.”

De första åren riktade Anders Karlin stort fokus på stigande omsättningskurvor. Många faktorer ligger bakom det faktum att företaget i år, för första gången, passerar tremiljonersgränsen. Den kanske största – att man jobbar hårt med programverksamhet.

”Vi anordnar författarsamtal, poesiaftnar, musikkvällar och föredrag. Det är ett sätt för oss att sätta bokhandeln på kartan. Vi ville vara en del av Söderköping; inte bara en bokhandel i mängden utan en aktiv kulturaktör”, säger Anders Karlin.

Söderköpings Bokhandel & Antikvariat går mot strömmen. I juli rapporterade Dagens Nyheter att en fjärdedel av alla fysiska bokhandlar i Sverige har klappat igen under de senaste tio åren. Anders Karlins teori är att bokkonsumenter i allt högre utsträckning söker sig till oberoende bokhandlare.

”Vi som är kvar uppfattas i viss mån som en raritet, ett besöksmål. I mellanstora städer finns idag ofta bara en aktör som tillhör en större kedja. Det är en tråkig utveckling. En annan orsak till att det funkar för oss är att vi är så små. I en galleria skulle de dyra hyrorna kränka oss.”

Utöver en stark sommarsäsong med många turister i Söderköping bärs bokhandeln upp av en lojal lokal kundkrets i regionen.

”Under coronapandemin har kundlojaliteten verkligen kickat in, men det har egentligen varit stor uppslutning kring vår bokhandel hela året. Under hemestersommaren hade vi otroligt mycket besökare. I juli slog vi omsättningsrekord så det dånade om det. Och nu under den andra våren”” stödköper många böcker genom att mejla in beställningar. Känslan är att man vill att den lilla bokhandeln ska kunna överleva.”