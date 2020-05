Rekonstruktion räddningen för fjolårsgasellen

Till en början hoppades man kunna klara sig med de stödåtgärder regeringen lagt fram, som korttidspermitteringar. Men när det inte räckte valde ägarna att gå in i rekonstruktion i början av april.

I dagsläget är restaurangerna och saluhallen stängda och all personal uppsagd. Genom en webbhandel, där man har ensamrätt på japanska grillar, får bolaget fotfarande in en del intäkter som håller det flytande under rekonstruktionen. Samtidigt pågår ett hårt arbete för att förhandla om avtal och sänka bolagets kostnader.