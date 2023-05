Regionalbanker i USA pressas av First Republic-köpet

Nyheten om vårens tredje amerikanska bankkollaps kom under måndagsmorgonen då världen fick veta att myndigheten California Department of Financial Protection and Innovation, DFIP, tagit över krisbanken First Republic samt accepterat ett bud från JP Morgan på banken, vilket Di rapporterade då.

I spåren av nyheten kom amerikanska så kallade regionalbanker att pressas i de inledande handelstimmarna på USA-börsen, rapporterar Reuters.

Nasdaqs regionalbanksindex pressades ned 2 procent vid 19.30-tiden på måndagen. Hittills i år är index ned 23 procent.

På bolagsnivå noteras att Pac West rasar 7 procent medan Citizens Financial faller 5,4 procent, PNC Financial Services handlas ned 5,4 procent, Truist Financial ned 2,1 procent och US Bancorp ned 2,8 procent.

I motsatt riktning lyfter köparen JP Morgan, i skrivande stund, upp 2,4 procent.

”Under förra veckan pågick en slags gissningslek om vem som skulle ta över First Republic”, säger Jefferies-analytikern Casey Haire till Financial Times och menar på att såväl Citizens som PNC fanns som tänkbara kandidater.

”De vann uppenbarligen inte. Vilket nu prisas ut”, fortsätter analytikern.