Region Skåne vill ha ny tunnel till Danmark – beredda gå in som delägare

Kapaciteten på Öresundsbron spås snart slå i taket. Samtidigt som behovet av att knyta ihop arbetsmarknaden på båda sidor av Öresund blir viktigare för politiker och företag. Det har gjort diskussionerna om ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige allt hetare. I Skåne har kommunerna och regionen enats om att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör har högst prioritet. Region Skåne menar nu att den här så kallade HH-förbindelsen är så viktig att den är beredd att gå in som delägare och medfinansiär i projektet, vid sidan av den danska och svenska staten.

”Det handlar om att vi vill garantera lån och därmed ta en risk, mot att få del av den framtida avkastningen. Vi tror nämligen att det kommer att bli en bra affär”, säger Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skåne.

Tanken är att en HH-förbindelse ska finansieras med avgifter från de som använder den. Det blir i så fall samma upplägg som Öresundsbron som visat sig vara en bra affär för staterna.

”Även en HH-förbindelse kommer bli lönsam tror vi. Beräkningar från konsulter pekar på en avkastning på mellan 6 och 9 procent. Det skulle på sikt ge ett överskott på flera hundra miljoner kronor årligen, pengar som vi vill investera i annan infrastruktur i regionen.”

Planen är att tunnlarna under Öresund ska byggas för både fordons- och tågtrafik. Biltunneln skulle dras söder om de två stadskärnorna och bli 12 kilometer lång. En viktig drivkraft bakom projektet är att Danmark och Tyskland just i dagarna börjat bygga en tunnel under Fehmarn Bält vilket kommer att minska restiden till kontinenten rejält och därmed även påverka behovet av ny svensk infrastruktur. Fehmarn Bält-tunneln ska stå klar 2029. Region Skåne hoppas att en HH-förbindelse kan vara klar ett år senare.

En dansk-svensk statlig utredning om förbindelsen kommer bli avgörande för projektet. Den har försenats men ska, enligt det senaste beskedet, presenteras i slutet av januari. Sannolikt blir förslaget här att ägandet kommer att delas mellan länderna.

”För vår del blir det därmed en förhandling med den svenska staten hur mycket Region Skåne ska få av Sveriges 50 procent”, säger Carl-Johan Sonesson som inte utesluter att även näringslivet kan vara intresserade av att vara med och finansiera en ny förbindelse.

HH-förbindelsen är en idé som funnits länge men också kritiserats hårt. Skeptiker menar att den bara lämpas för lokal tågtrafik och inte för godståg eller fjärrtåg eftersom den danska Kystbanan mellan Köpenhamn och Helsingör redan är en flaskhals. Dessutom är signalerna från den danska sidan att en HH-förbindelse inte är prioriterad och att det finns lite intresse av att anpassa dansk infrastruktur för det som krävas för att den ska få full effekt. Från den svenska staten har intresset varit något större men inte så mycket mer.

Det finns även andra idéer kring nya förbindelser över sundet som därmed konkurrerar med en HH-förbindelse. I Landskrona, arbetar man för en järnvägsförbindelse mellan staden och Köpenhamns norra delar som vissa bedömare menar skulle vara en bättre lösning för framför allt godstrafik. I Malmö finns intensiva planer om att, tillsammans med Köpenhamn, bygga en tunnelbanelinje som knyter ihop städerna.

”Det ena utesluter inte det andra. Vi tror att även en Öresundsmetro kommer att behövas. Men den kan då finansieras av intäkterna från HH-förbindelsen! Det är det som är det fina och gör att den har högst prioritet.”