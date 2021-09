Regeringen vill höja fordonsskatten för bensin- och dieselbilar

Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs i den kommande budgeten. Samtidigt höjs miljöpremien för elbilar, meddelar Per Bolund.

Klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) håller en en digital pressträff om transportsatsningar i höstens budgetproposition. Di TV sänder direkt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och klimatminister Per Bolund (MP).

Regeringen tillför 1,9 miljarder för att finansiera ökade kostnader av den så kallade klimatbonusen vid bilköp, det vill säga bilar med lägst utsläpp.

Sammantaget presenteras satsningar i budgeten inom transportsektorn på tre miljarder kronor 2021 och nära fyra miljarder kronor för 2022, enligt klimat- och miljöminister Per Bolund (MP).

”Det här är satsningar som möter vår tids stora utmaningar, inte minst klimatkrisen och den pandemi som har drabbat oss”, säger han.

Sverige behöver en grön återstart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

”I dag kommer vi att kunna presentera sköna, gröna klimatmiljarder.”

Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs i den kommande budgeten. Samtidigt höjs miljöpremien för elbilar, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Regeringen tillför en miljard kronor i budgeten för 2022 avseende järnvägsunderhåll, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Det är trångt på spåren, det finns inte plats för mer smart järnvägstrafik.

Regeringen föreslår också en sänkning av banavgifterna under 2021, vilket ska göra det billigare för transportföretagen som kör på järnvägen, enligt ministern.

Regeringen tillför en miljard kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under 2022. Miljö- och klimatminister Per Bolund säger att pengarna är ett stöd för mycket av det bortfall som uppstått under pandemin.

111 miljoner kronor tillförs för att införa ett nationellt biljettsystem. Regeringen vill också satsa på nattågstrafik till norra Sverige, därmed föreslås Trafikverket få mer pengar 2024.

Regeringen vill att skattereglerna för förmånscyklar ska ändras nästa år, vilket ska gälla både för vanliga cyklar och elcyklar.

”Det här är med syfte att öka cykelpendlingen”, säger Bolund och nämner både klimatmål, stadsplanering och hälsa som bidragande orsaker.

Eneroth säger att Sverige behöver en grön återstart efter pandemin.

”Från kust till kust ska man kunna vara med i den här omställningen.”

”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.”