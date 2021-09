Regeringen vill höja fordonsskatten för bensin- och dieselbilar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och klimatminister Per Bolund (MP).

Per Bolund presenterar nya budgetförslag

Pengarna för årets klimatbonus har redan tagit slut och utbetalningarna stoppades i augusti. Nu vill regeringen fylla på med 1,9 miljarder kronor.

”Det här är verkligen ett kärt besvär”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff.

Bonusen kan fås om man köper en bil med låga utsläpp. Nästa år räknar regeringen med att ytterligare 550 miljoner kommer att behövas.

Totalt presenteras åtgärder för runt 3,9 miljarder kronor för transportsektorn i budgeten för 2022. Runt 3 miljarder tillförs 2021.

”Det här är satsningar som möter vår tids stora utmaningar, inte minst klimatkrisen och den pandemi som har drabbat oss”, säger han.

För att finansiera ökad klimatbonus kommer det som kallas malus-delen att försämras, det vill säga att de som köper en bil som släpper ut mer kommer att få betala mer.

Regeringen kommer efter att förslaget skickats på remiss återkomma till riksdagen med ett förslag om höjd malus under 2022. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 juni 2022.

Regeringen tillför en miljard kronor i budgeten för 2022 avseende järnvägsunderhåll, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

”Det är trångt på spåren, det finns inte plats för mer smart järnvägstrafik.”

Regeringen föreslår också en sänkning av banavgifterna under 2021, vilket ska göra det billigare för transportföretagen som kör på järnvägen, enligt ministern.

Regeringen tillför en miljard kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under 2022. Miljö- och klimatminister Per Bolund säger att pengarna är ett stöd för mycket av det bortfall som uppstått under pandemin.

111 miljoner kronor tillförs för att införa ett nationellt biljettsystem. Regeringen vill också satsa på nattågstrafik till norra Sverige, därmed föreslås Trafikverket få mer pengar 2024.