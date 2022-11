Regeringen väntas skicka mer vapen till Ukraina

Mer avancerade vapensystem har utlovats och Ukraina har särskilt bett om sådant som kan stärka luftförsvaret.

Men det är oklart om Sverige kommer att bistå landet med artillerisystemet Archer eller luftvärnssystemet Robot 70, ett system som den dåvarande oppositionen, de nuvarande regeringspartierna, lyfte fram under valrörelsen.

Redan på tisdagskvällen tackade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Sverige för det nya försvarspaketet, utan att nämna något om innehållet.

Statsminister Ulf Kristersson (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och biståndsminister Johan Forssell (M) håller en presskonferens på onsdagsmorgonen.

Att ett nytt stödpaket är på gång är väntat. Statsminister Ulf Kristersson utlovade mer kvalificerade vapensystem i sin regeringsförklaring. Det löftet har även försvarsministern upprepat.

En het fråga är om Sverige ska skicka artillerisystemet Archer till Ukraina. Det vapensystemet står högt på den ukrainska önskelistan, men det finns uppgifter om att det skulle vara komplicerat att på kort tid överföra det till Ukraina.

Även Robot 70, som används för att bekämpa stridsflyg och helikoptrar, står högt på Ukrainas önskelista.

Försvarsminister Pål Jonson uppgav på tisdagen att det är just ett förstärkt luftförsvar som Ukraina behöver mest just nu och hänvisade bland annat på de ryska attacker Kiev utsattes för under tisdagen.

Jonson fick på tisdagen i Bryssel tillsammans med EU:s övriga försvarsministrar en direktrapport från Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov.

Han underströk också verkligen behovet av ett starkare luftförsvar och att Ukraina får mer luftförsvarssystem från de europeiska länderna, säger Jonson.

Försvarsministern vill dock inte gå in närmare på vad det svenska stödpaketet innehåller. Utrikesminister Tobias Billström (M) talade på måndagen om ett militärt vinterpaket med vinterutrustning till soldater.

Frågan om ett nionde stödpaket har beretts på försvarsdepartementet och finansdepartementet. Det kommer nu att snabbehandlas i riksdagen.

Samtidigt som presskonferens hålls på onsdagsmorgonen läggs förslaget fram i riksdagens finansutskott.

Ett utskottssammanträde är planerat till klockan elva på onsdagen. Bara tre timmar senare ska utskottet samlas på nytt för att ta ställning i frågan.

Planen innebär att riksdagen fattar beslut om stödpaketet redan dagen efter, på torsdagen.

Ärendet behandlas under rubriken ”Ändringar i statens budget för 2022”.

Sverige har hittills hjälpt Ukraina med åtta stödpaket. Sammanlagt har de innehållit finansiellt stöd på 1,2 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna har framför allt gått till den ukrainska statskassan, öronmärkta för Ukrainas försvarsmakt.

Paketen har även innehållit 15 000 pansarskott, andra pansarvärnssystem, sjömålsrobot 17, automatgevär 90, artilleriammunition, understödsvapen, 5 000 hjälmar, 5 000 skyddsvästar och 135 000 dygnsransoner med mat. Värdet på det uppges vara cirka 2 miljarder.

Försvarsmakten bidrar även med upp till 120 instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning av ukrainska medborgare. Det svenska bidraget kan komma att förlängas in på nästa år.