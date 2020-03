Regeringens nya krispaket: Lättare få a-kassa

Taket i a-kassan höjs så att maxbeloppet personer kan få ut höjs från 910 kronor till 1.200 kronor per dag de 100 första dagarna, detta till och med årsskiftet.

Det innebär att den som har rätt till den högsta nivån på ersättning, en månadsinkomst på 33.000 kronor, får ut cirka 26.400 kronor under de första 100 dagarna. Tidigare låg taket på 20.020 kronor.

Det så kallade grundbeloppet höjs från 365 kronor till 510 kronor per fram till årsskiftet.

Regeringen föreslår ocskå en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor.

Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Tidigare var kravet att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde skulle ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad.

Förändringarna gäller till januari 2021.

Regeringen räknar just nu med nio procents arbetslöshet på helåret. Tillströmningen till a-kassan, med de nya åtgärderna, väntas bli 13.000 extra personer i genomsnitt i månaden.

Genomsnittet under hela 2019 låg på strax under 100.000 personer, enligt a-kassornas intresseorganisation Sveriges a-kassor.

Källa: Finansdepartementet/Di