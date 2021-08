Redsense Medicals omsättning sjunker: ”En besvikelse”

Redsense Medica hade en nettoomsättning på 1,1 miljoner kronor under det andra kvartalet (5,3) och ett resultat före skatt om -3,8 miljoner kronor (+0,1).

”Nettoomsättningen under kvartalet är i nivå med första kvartalet och fortsätter därmed att vara en besvikelse. Ändå börjar vi äntligen sett ett trendbrott; orderingången ökar under tredje kvartalet efter att de första tecknen på normalisering började synas under andra kvartalet”, skriver vd Patrik Byhmer i delårsrapporten.