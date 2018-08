Rederibolag rusar över 100 procent

Viking Supply Ships, som verkar på Stockholmsbörsens småbolagslista, handelsstoppades under ett dygn i förra veckan. Bolagets kvartalsrapport skulle ha presenterats på onsdagen men släpptes inte förrän på fredagseftermiddagen då stoppet också hävdes. I en livlig handel klättrade aktien 16 procent, trots ett förlusttyngt resultat. En försäljning av tre isbrytare ska ha satt fart på aktien.

Klockan 10.10 på måndagen var aktien upp 113 procent med en prislapp på 63 kronor.

På fredagen släppte rederiet nyheten att Viking Supply Ships dotterbolag Viking Supply Ships AS säljer tre isbrytare: Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking till Her Majesty the Queen in Right of Canada, vilket är den brittiska drottningen Elizabeth II:s monarkroll i Kanada.