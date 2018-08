Recyctec sålde för 1 miljon kronor i juli

Bolaget har under juli månad uppnått en försäljning om 1,0 miljoner kronor innebär att försäljningen ligger på samma nivå som under tidigare månader 2018. Bolaget har stängt under 2 veckor i augusti månad, vilket kommer att ge en något lägre produktion och försäljning under augusti månad, skriver bolaget.

Den planerade investeringen och uppgraderingen av kapaciteten för att kunna ta emot ett ännu bredare spektra av använd glykol fortlöper enligt plan. Bolaget avser att från och med nu övergå till kvartalsvisa marknadsuppdateringar.