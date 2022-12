Recensioner: Little Simz har blivit megastor

Little Simz

No thank you (Forever Living Originals)

4 poäng

Brittiska rappare skiljer sig från amerikanska och svenska både i fråga om flöde, kadens, innehåll och historieberättande.

De bästa brittiska rapparna ansluter till en berättartradition som kan härledas tillbaka till högläsning av Charles Dickens, pubstolsfilosoferande, taxichaufförers svada om sakernas tillstånd, Ian Dury, punkens poet John Cooper Clarke och fram till Mike Skinner i The Streets.

Det är där Little Simz kliver in och tar över. I tredje spåret på nya albumet, den fantastiska Gorilla, avslöjar hon sin målbild: ”I know the streets, will love it like a brought Mike Skinner”.

Little Simz, 28 år, är född i Islington, London, som Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo. Hennes vänner kallar henne för Simbi.

2022 har varit hennes år. Efter att tidigare under sin karriär ha vunnit alla brittiska musikpriser som finns – Brit Awards, NME Awards, Ivor Novello, Mobo – fick Little Simz en komplett prishylla när hon i oktober vann det mest prestigefylla priset, Mercury Prize, för sitt fjolårsalbum Sometimes I might be introvert. För samma album vann hon även amerikanska Libera Awards som tidigare endast gått till amerikanska artister.

Nu kröner Little Simz en extremt produktiv era i sitt liv genom att släppa sitt bästa album hittills.

Little Simz har en inbjudande ton i sitt sätt att rappa och berätta. Det är som hon säger, ”Slå dig ned här framför brasan och lyssna till mina historier”.

Som vapendragare har hon Storbritanniens bästa producent de senaste åren, Dean Josiah Cover, känd som Inflo. Han är hjärnan bakom det hemliga kollektivet Sault som osannolikt nog släppte sex album under 2022, varav fem släpptes på samma dag.

När producenten Inflo arbetat med Saults eller Adeles senaste album har influenserna kommit från 1970-talets amerikanska soulmusik.

Men på Little Simz nya album påminner Inflo om att den första artist han producerade faktiskt var britpopbandet The Kooks. Ljudbilden präglas av grepp och infall man inte väntar sig i samtida hiphop.

Musiken låter som London, som att sitta på den övre våningen på en dubbeldäckare och berusas av stadens ljud och röster.

Sveriges Prince är tillbaka. Foto: Hans Shimoda/TT

Eric Gadd

Vykort från 2000-talet (Sojdelius & Sojdelius)

4 poäng

På självaste nyårsafton släpper Eric Gadd sitt nya album, Vykort från 2000-talet.

Om man undrar över upplägget så kliver Eric Gadd in som berättarröst i första spåret och berättar om bakgrunden: ”Hej! Ja, precis du som lyssnar. Jag vill bara hälsa dig välkommen till den här plattan som jag gjort. Den heter Vykort från 2000-talet. Ja, det var ju ett tag sedan jag släppte en hel platta …”

Det är ett överrumplande grepp men det fungerar. Eric Gadd sätter tonen för ett album där han inte håller något tillbaka utan strävar efter total uppriktighet.

Under de nästan 20 år som gått sedan Eric Gadd senast släppte ett helt album har tanken på livsval och möjligheten till försörjning slagit honom. ”Konstnärskapet har ett pris, vem går ut och plockar disk?”. Men det hörs att han aldrig kan släppa musiken.

Ingen svensk musiker har kommit närmare Prince än Eric Gadd. Musikaliteten finns där i blodomloppet. Jag tror att även Prince hade uppskattat det här albumet och relaterat till ambitionsnivån.

Mixen av soul, ballader, funk, pop, beats och röstexperiment är helt organisk. Budskapet väljer formen, inte tvärtom. Vykort från 2000-talet är ett slags samling med några låtar Eric Gadd givit ut under 2000-talet och några som blivit liggande i datorn, men allting hänger ihop.

Det låter 2022. Eller snarare 2023.

Liverpoolpopen har fått nytt liv genom Michael Head.

Michael Head & The Red Elastic Band

Dear Scott (Modern Sky)

4 poäng

Det finns ett särskilt Liverpool-sound. Ett sätt att måla med gitarrslingor och bygga storslagna arrangemang som skiljer sig från musiken i andra brittiska städer.

Nej, jag syftar inte på Beatles, utan nästa generation Liverpool-musiker som utgick från The Crucial Three, ett kortlivat band som aldrig spelade in någon skiva, men vars tre medlemmar efteråt startade ikoniska band.

The Crucial Three bestod av Ian McCulloch som bildade Echo & the Bunnymen, Julian Cope som bildade Teardrop Explodes och Pete Wylie som bildade Wah! Heat, tre briljanta band som älskade Los Angeles-bandet Love och siktade på månen. Hybris är en del av Liverpool-soundet.

Från samma generation av Liverpool-musiker kommer Michael Head som först startade Pale Fountains och därefter det kriminellt underskattade bandet Shack.

Att Noel Gallagher gång på gång kallat Michael Head för ett geni har inte hjälpt. Heads beroende av heroin och alkohol har skapat stora hål i hans cv och genombrottet sattes på paus.

Nu har Michael Head återuppstått med nytt band och ett av årets finaste album. Dear Scott innehåller finstämd, blåsorkestrerad och omisskännligt liverpoolsk gitarrpop av ett slag man trodde var utdöd. Albumtiteln syftar på F Scott Fitzgerald som sagt ”there are no second acts in American lifes”.

Michael Head visar att det inte stämmer, åtminstone inte i Liverpool.