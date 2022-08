Reatos vd: Räknar med fortsatt stark hotellmarknad kommande månader

Reato Group, som är listad på Nasdaq First North och som tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster för hotell anslutna till First Hotels-kedjan, redovisar ett rörelseresultat på -33,0 miljoner kronor (-4,1) för det första halvåret 2022.

Resultatet före skatt blev -33,9 miljoner kronor (-3,9).

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner kronor (7,2) under årets första sex månader.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (2,2) miljoner kronor under årets första hälft. Likvida medel vid periodens slut var 3,2 miljoner kronor (0,2).

Reatos vd Thomas Gillespie uppger i rapporten att resultatet för det första halvåret kännetecknas av engångskostnader relaterade till börsnoteringen med tillhörande juridisk och konsulthjälp, implementering av nya interna rutiner och system för att säkerställa efterlevnad samt förbättringsarbete i bolagets administrativa rutiner och praxis.

”First Hotels agerar proaktivt med sin kostnadsbas för att nå ett positivt rörelseresultat för verksamhetsåret 2022”, skriver han.

Thomas Gillespie uppger vidare att sommaren överlag har utvecklats ”väldigt bra”. First Hotels har sett en stark återhämtning i beläggning och snittpris under första halvåret 2022 jämfört med samma tid förra året. Beläggningsgraden på First Hotels-anslutna hotell var i snitt 55 procent, jämfört med motsvarande siffra för 2021, som uppgick till 30 procent.

”Utifrån nuvarande bokningssituation räknar vi med en fortsatt stark hotellmarknad de kommande månaderna, och det vore naturligt att anta att den ekonomiska situation vi upplevt under andra kvartalet kommer att fortsätta under första delen av tredje kvartalet för att sedan normaliseras i förhållande till tidigare års beläggning och priser”, skriver han i rapporten.