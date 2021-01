Realityserie och små spelningar – kapellmästaren utmanar corona

Bakom lucka nummer 7 i Patriks Combos julkalender ryms egna låten ”Ma e som peran”. Ett jämtländskt uttryck som betyder ”vi är som potatis”, en råvara som funkar till allt. Passande för en trio som pandemiåret 2020 om och om igen vänt på en femöring och brutit nya vägar när de gamla försvunnit.

När pandemin bröt ut lanserade trion ett ”coronaerbjudande” i stället för att korttidspermittera sig själva. Kortare spelningar för lägre gage, ibland för så liten publik som två personer.

”Jag har hela tiden tänkt att det här ska hålla på till nästa höst. Det är lika bra att ställa in sig på att det tar tid, därför har jag har känt mig rätt lugn i att investera i utrustning för jag ser framför mig att vi ska spela på”, säger Patrik Zackrisson.

Han har investerat runt 100 000 kronor i en smidigare ljudanläggning, regnskyddande tält och ett nytt dragspel som också låter som en kontrabas. Under våren sjösattes också en realityserie i samarbete med en filmare som i en rad korta avsnitt skildrar bandets väg genom coronakrisen. Finansiärer efterlystes, med magert gensvar.

”Men jag tror att man vinner något i slutänden på att man försöker. Folk verkar uppskatta att man inte lägger sig platt och ger upp.”

Strax innan midsommar valde plötsligt en av bandmedlemmarna, Anders Erlandsson, att sluta. Bandet blandar egna låtar med överraskande omtolkningar av covers och en stor portion humor. Det som idag är en trio bildades för 20 år sedan och har haft samma sättning i 13 år nu.

”Det kändes jättekonstigt. Men man kan ju välja att antingen se det tråkiga i att en slutar eller att se det som spännande med vad en ny medlem kan bidra med.”

I somras började Andreas ”Adde” Hemmingsson repa in bandets digra repertoar tillsammans med Patrik Zackrisson och Fredrik Magnusson. I mitten av november kom en ny kalldusch: En maxgräns på åtta personer för offentliga tillställningar från den 24 november och i första hand fyra veckor framåt. Samtidigt togs undantaget som möjliggjorde framträdanden inför publik på restauranger bort. Patriks combo hade 14 julbordsshower på Hotell Gamla teatern i Östersund bokade i december, nu gällde det att snabbt tänka om.

”Det var första gången jag kände hur fan ska det här gå? Det tyckte jag var jobbigt. Men nöden är ju uppfinningarnas moder.”

Den 21 november gick Patrik Zackrisson ut med ett erbjudande till företag att köpa luckor i en digital adventskalender med en ny musikvideopremiär varje kväll. Salongen som skulle ha huserat julshow blev i stället en tillfällig inspelningsstudio. I ett luckköp ingår exponering, en framtida livespelning, ett mindre ”hjärtegig” och 2 000 kronor till Kvinnojouren. Priset är förhandlingsbart, men utgår från vad en spelning kostar; 42 000 kronor.

Än vet Patrik Zackrisson inte vad årets siffror för sitt bolag Slagan AB landar på. Han tror på minus, men inte katastrofsiffror. Patrik Zackrisson är kritisk till hur stödåtgärderna till kulturvärlden utformats:

”Det kan ju inte bara vara jag som är entreprenör också i en hel kår av yrkesutövare, men jag har inte sett några fler som har gjort som vi.”

Själv tycker han om att lösa problem:

”Man reagerar ju olika, men om man får punka på bussen mellan Mora och Sveg så sätter en del sig och svär, blir helt jävla tokig eller bryter ihop. Jag kan bli mer tvärtom, hur kan vi ta oss härifrån utan ett däck?”

Men när problemen radar upp sig i en lång rad påverkas sömnen. Nyligen gick han en andningskurs för att få huvudet att stänga av.

”Jag har varit stressad, jag känner ju att det är mitt ansvar att sörja för tre personers inkomst.”

Ett vanligt år hade Patrik Zackrisson just nu varit fullt upptagen med att lägga sista handen vid Östersundsrevyn där han både regisserar, skriver, spelar och står på scen. Revyn drar vanligen mellan 10 000 och 12 000 besökare under januari månad och sysselsätter 15-20 personer under 2-3 månader. Den är en av få revyer i landet som drivs i aktiebolagsform där Patrik Zackrisson är en av två delägare. Detta års nyårsrevy skulle bli hans 31:a och hans 11:e som regissör.

Tanken var att i år spela revy i avskalad form med fyra personer på scenen och 50 i publiken med Hasse och Tages 88-öresrevy som förebild. Det osäkra läget gör att revypremiären i början av januari har flyttats fram på obestämd tid. Kanske blir det en digital lösning i stället.