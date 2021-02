Raytelligence förlust oförändrad

Nettoomsättningen var fortsatt noll. Posten övriga intäkter sjönk till 0,0 miljoner kronor (0,5).

”På försäljningssidan har vi ett otroligt tryck just nu och har under de senaste månaderna arbetat febrilt med kartläggning och analys av marknaden för att kunna gasa för fullt under första kvartalet. Vi har i snitt tre till fyra kundmöten per dag, vilket är möjligt med hjälp av digitala möten som blivit mer accepterat”, skriver vd Klas Arvidson i bokslutsrapporten.

Säljinsatserna riktar sig både nationellt och internationellt, uppger han.

Raytelligence likvida medel uppgick vid periodens slut till 20 miljoner kronor.