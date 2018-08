Råvaror: USA:s tullundantag får basmetaller att backa

"Importörer har även tidigare kunnat begära produktspecifika undantag från tullarna, men det nya tillkännagivandet breddar och klargör omfattningen gällande produkter från länder som tidigare lydde under strikta kvoter", kommenterar Key Banc i en snabbkommentar.

USA gav under natten till torsdagen sitt godkännande för undantag från de nya importtullarna på stål och aluminium för ett antal produkter från Sydkorea, Argentina och Brasilien.

Vid 11.15-tiden var LME:s koppartermin ned 0,6 procent till 6.049 dollar per ton. Lika mycket förlorade nickel och aluminium, medan zink tappade 0,9 procent till knappt 2.500 dollar per ton.

"Även om det finns faktorer som talar för en fortsatt stram marknad på kort sikt, tror vi att prisbilden kommer att trenda mot vårt långsiktiga mål om 2.300 dollar per ton", skriver bankens analytiker, som siktar på ett pris om 2.400 dollar per ton för 2019, ned från den tidigare uppskattningen om 2.800 dollar.

På oljemarknaden var Brentoljan stabil till nivåer kring 77:30 dollar per fat. Priserna steg brant på onsdagseftermiddagen från under 76 dollar per fat, sedan data från EIA visat att de amerikanska råoljelagren minskat mer än analytikerna räknat med.

Till uppgången bidrog också en tilltagande oro för utbudsminskningar relaterade till Iran och Venezuela, skriver Financial Times.