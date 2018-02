Råvaror: Tuff vecka för metall- och oljepriser

Priset på råolja föll för sjätte dagen i rad där WTI-terminen noterades under 60 dollar per fat för första gången sedan december. Sedan toppen den 26 januari i år har oljepriset fallit med nästan 12 procent. Ökat amerikanskt utbud till 10 miljoner fat per dag för första gången på över 10 år har fått priserna att falla.