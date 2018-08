Råvaror: Små rörelser under tisdagen

Koppar var vid 7:50-tiden upp 0,3 procent till 6.146 dollar per ton efter att ha fallit tillbaka under måndagen. Zink steg samtidigt 0,5 procent till 2.581 dollar per ton. Sedan i slutet av förra veckan har priset stigit omkring 0,7 procent.

Nickel var emellertid ned 0,3 procent till 13.645 dollar per ton men är ändå upp över 2 procent jämfört med fredagens nivåer.

På oljemarknaden noterades något högre priser. Brentolja var upp 0,3 procent på 73:95 dollar fatet.