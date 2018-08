Råvaror: Planerat Kina-möte lyfter basmetaller efter ras

Kina ska enligt medieuppgifter skicka en handelsdelegation till USA för samtal med sina motparter på det amerikanska finansdepartementet i slutet av månaden. Därmed skulle officiella möten äga rum för första gången sedan i juni. Beskedet mottags med behärskad optimism av aktiemarknaderna världen runt.

På valutamarknaden backade dollarn från de senaste dagarna höga nivåer. En euro kostade vid lunchtid på torsdagen omkring 1:1380 dollar, upp från omkring 1:1320 ett dygn tidigare.

Basmetallerna, som ofta rör sig i motsatt riktning mot dollarkursen, steg markant. Vid 13.30-tiden stod LME:s koppartermin i 5.900 dollar per ton, en uppgång med 1,7 procent för dagen. Zink steg drygt 2 procent till 2.348 dollar per ton och nickel avancerade nästan 3 procent till 13.215 dollar per ton.