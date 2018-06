Råvaror: Oljepriset återhämtar sig

Oljepriset, mätt som Brent, har efter en återhämtning från under 73 dollar per fat i måndags stigit till över 74 dollar under de senaste dagarna.

Fokus ligger på Opec-mötet på fredag. Inför mötet sade Irans oljeminister Zanganeh att han var optimistisk inför mötet. Tidigare har Opec:s tredje största producent motsagt sig Saudiarabiens förslag om en kompromiss om en liten ökning.