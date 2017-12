Råvaror: Breda uppgångar för olja och metaller

Viss draghjälp uppåt kan koppar ha fått av att de kinesiska myndigheterna beordrat landets största producent, Jiangxi Copper, att tillfälligt stoppa produktionen för att mildra akuta luftföroreningsproblem. Den näst störste producenten fick tidigare under månaden en liknande uppmaning, rapporterar Bloomberg News.

Vid 12.30-tiden stod LME:s koppartermin i 7.185 dollar per ton, en uppgång med 0,8 procent för dagen. Uppåt var det också för aluminium, zink, bly och tenn - medan nickel backade drygt 1 procent till nivåer strax under 12.000 dollar per ton.

Bland ädelmetallerna var guld försiktigt upp och fortsatte därmed den uppgång som pågått sedan president Trumps skattesänkningar började se ut att få godkänt av kongressen. Ett uns guld kostade omkring 1.286 dollar, upp 0,2 procent på onsdagen.