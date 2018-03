Råvaror: Basmetallerna steg

Oljepriserna uppvisade dock bara små förändringar och konsoliderade därmed de uppgångar som inträffade sent på måndagseftermiddagen. Uppåtrörelsen på sistone har kommit i takt med stigande börser och avklingad rädsla för amerikanskt överutbud.

Det amerikanska energidepartementet höjde dock på tisdagskvällen sin prognos för produktionen av olja i USA för 2018 och 2019.

Produktionen väntas nu uppgå till 10,7 miljoner fat per dag 2018 och 11,27 miljoner fat per dag under 2019. För en månad sedan var prognoserna 10,59 respektive 11,18 miljoner.

Sent på tisdagskvällen väntas amerikansk oljelagerdata från branschorganisationen API, som på onsdagen följs av den officiella amerikanska oljelagerdatan från DOE.