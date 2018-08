Råvaror: Basmetaller vänder ned

Veckans svaga utveckling kan också ses mot bakgrund av den turkiska valutakrisen och en stigande amerikansk valuta.

Vid 11.45-tiden på fredagen var LME:s koppartermin ned knappt 1 procent till 5.883 dollar per ton. Nickel sjönk 0,4 procent till 13.275 dollar per ton och för zink var nedgången knappt 2 procent till 2.346 dollar per ton.

"Efterfrågan på zink är svag, samtidigt som utbudet ökar", förklarade Ji Xianfei, analytiker på Guotai Junan Futures, prisutvecklingen för Bloomberg News.