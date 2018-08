Råvaror: Basmetaller sjunker på orolig marknad

Koppar noterades vid 8.10-tiden till 6.148 dollar per ton, en nedgång med 0,7 procent för dagen. Zink steg marginellt till 2.550 dollar per ton, medan nickel var upp 0,3 procent till 13.860 dollar per ton.

Aluminium noterades samtidigt 0,6 procent lägre till 2.093 dollar. I fredags meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA avser fördubbla importtullarna på turkiskt stål och aluminium.