Råvaror: Basmetaller och gruvbolag rasar hastigt

Vid 14.15-tiden var LME:s koppartermin ned 2,6 procent till 5.887 dollar per ton, den lägsta nivån sedan juni 2017. Nickel sjönk 2,5 procent till 13.090 dollar per ton och för zink var nedgången hela 4,2 procent till 2.350 dollar per ton.

Handelskonflikten befaras leda till lägre global tillväxt, och därmed till lägre efterfrågan på industrimetaller från inte minst Kina. Makrodata tidigare i veckan bekräftade till synes att handelskonflikten redan fått en negativ effekt på landets ekonomi.

Metallprisedgångarna sammanfaller med att dollarn blir allt starkare. En euro kostande efter lunch omkring 1:1320 dollar, ned från 1:1420 ett drygt dygn tidigare och från omkring 1:1350 på tisdagskvällen. I svenskräkning steg dollarn till omkring 9:18 kronor, från cirka 9:10 kronor föregående dag.