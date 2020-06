Välgörenhetsstiftelsen The Julia and Hans Rausing Trust är en av de största i Storbritannien. Stiftelsen är inriktad på bland annat utbildning och sjukvård. Den uppmärksammades i början av året av prins Charles och har bland annat gjort stora donationer under coronakrisen.

Enligt stiftelsens regler ska mottagarna av donationer finnas i Storbritannien – men nu görs ett unikt undantag, när en kvarts miljard kronor sätts av till en ny stiftelse i Sverige som får namnet Julia och Hans Rausings stiftelse.

Målet med donationen och den nya stiftelsen är att etablera en helt ny cancerklinik på Medicon Village-området, för diagnostik och behandling av i första hand kvinnor med bröstcancer och gynekologisk cancer exempelvis i livmodern.

”Det är en fantastisk satsning som görs och som ska bedrivas helt utan vinstintresse och stödja den offentliga vården. Det är fantastiskt att de här personerna tänkt på Lund och cancervården”, säger Boel Flodgren, tidigare rektor för Lunds universitet och ordförande för den nya stiftelsen.

Hans Kristian Rausing är barnbarn till Tetra Paks grundare Ruben Rausing och växte upp i Lund. Donationen beskrivs som driven av en kombination av familjens historiska kopplingar till Lund och genuin personlig vilja att göra något för staden.

Tanken med den nya kliniken är att skapa en mer sammanhållen diagnostik och vård av cancerpatienter.

”Detta är inget privatsjukhus, utan det är en donation till skånska kvinnor. Därför måste planeringen göras i samråd med Skånes universitetssjukhus och personalen som sköter vården där för att det ska bli så effektivt som möjligt. Det handlar om samplanering för att skapa en drömklinik med sammanhållen verksamhet som kan ta ett samlat grepp om bröstcancervården och samtidigt bättre involvera den kliniska forskningen, läkemedelsprövningar och annan utveckling på det här området”, säger Christian Ingvar, seniorprofessor vid Lunds universitet och medicinskt ansvarig för den nya kliniken.

Stiftelsens förhoppning är att de första patienterna ska kunna tas emot redan senare under året, genom ett tänkt samarbete med Perituskliniken som redan är under uppförande på Medicon Village men främst fokuserar på prostatacancer.

Däremot dröjer det längre tid tills maskiner för operationer och annan avancerad behandling är på plats och kan avlasta den offentliga vården för att minska kötiderna.

Region Skånes ordförande Carl Johan Sonesson fick information om donationen så sent som i helgen och är spontant positiv, även om många frågor återstår att reda ut kring hur ett samarbete mellan den nya kliniken och den offentliga cancervården skulle kunna se ut.

”Det är ju svårt att vara emot sådana stora initiativ. Tvärtom måste vi se till att hitta samarbetsformer när människor donerar pengar och vi har långa vårdköer på cancerområdena. Det är också bra för patienterna att de kan bli behandlade här i sitt närområde istället för att skickas till Stockholm eller Tyskland. Så det är bra att kliniken kommer till Skåne och Lund och att de vill ha ett samarbete med oss och en bra dialog. Sedan måste det upphandlas i sedvanliga former och där finns inga politiska beslut eller garantier”, säger han.

Förutom patienter från den offentliga vården kommer kliniken också ta emot försäkringspatienter, men stiftelsens representanter betonar att kliniken är öppen för alla och att donationen förutom inköp av utrustning också ska räcka för att finansiera vissa driftskostnader som personal.

Att kliniken placeras på Medicon Village område, som skapades efter Astra Zenecas nedläggning i Lund, ser Carl Johan Sonesson som en extra fjäder i hatten för Skåne.

”Det är väl ett bevis på att man lyckats bygga upp en miljö med många innovationsföretag som sitter under samma tak, efter att Astra Zeneca lades ner, och att den typen av centra har betydelse för att de etablerar sig just här”, säger han.