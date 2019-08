Ratos vd: Nya smällar kan inte uteslutas – ”ingen quick fix”

Redan i bokslutet för 2018 gjorde Hent nedskrivningar om totalt 150 miljoner norska kronor. Ratos finanschef Peter Wallin, under många år finansdirektör på Skanska, sattes in som ny styrelseordförande i Hent. Efter en fördjupad analys, signerad just Peter Wallin, togs nya nedskrivningar om totalt 183 miljoner kronor. Ratos ägarandel uppgår till 73 procent varför effekten på investmentbolaget blir -133 miljoner.

De nya nedskrivningarna är kopplade till projekt som Hent vann 2016-2017. Dessa kommer att avslutas under andra halvåret 2018 eller i början av 2019. I fredagens rapport skriver Ratos att de nya nedskrivningarna "inger oro".

Du kan alltså inte ta gift på att det inte kommer mer?

"Det kan man aldrig göra när man jobbar med projekt, men vi har gjort allt vi kan nu. Hade vi sett fler utmanande projekt nu så hade vi skrivit ner dem också", säger Jonas Wiström till Nyhetsbyrån Direkt.