Rapportlyft för Arjo – ”stabilt kvartal”

Tillväxten, resultatet och marginalerna var alla bättre än vad analytikerna hade väntat för det andra kvartalet 2023. Arjo ARJO B +9,15% Dagens utveckling redovisade en organisk tillväxt med fem procent, ebitda-resultatet före engångsposter landade på 490 miljoner kronor och marginalen på 18,2 procent.

”Vi ser tillväxt i alla våra regioner, på de flesta av våra större marknader. Det är bra att vi detta kvartal även ser organisk tillväxt på vår amerikanska marknad för första gången sedan 2021. Så stabilt kvartal som läggs till böckerna”, säger bolagets vd Joacim Lindoff till Di TV.

Stockholmsbörsen reagerade positivt på rapporten. Vid 11-tiden på fredagsförmiddagen hade aktien stigit med drygt 9 procent och kostade 44,58 kronor. Största ägare är finansmannen Carl Bennet, som äger 25 procent.

Vd:n var däremot inte helt nöjd med bruttomarginalen, utan ser fortsatt potential till förbättring genom intern effektivitet och prisökningar.

”Vi har höga löneökningar som vi måste parera för att se till att vår lönsamhet sakta fortsätter att förbättras. Men prisökning går enligt plan och kanske till och med något bättre”, säger Joacim Lindoff.

I USA, som tidigare varit en trög marknad för bolaget, syns nu flera tecken på ljusning. Arjo har enligt vd:n en god tillväxt inom både uthyrnings- och serviceverksamhet, och han väntar sig att trenden fortsätter.

”Vi tror att vi kommer se en gradvis förbättring när det gäller orderingången av kapitalutrustning i USA och det får för oss en positiv produktmix och en positiv geografisk mix på vår bruttomarginal.”

Enligt bolagets bedömning kommer den organiska omsättningstillväxten hamna på mellan 3 och 5 procent för året, precis som man tidigare angivit.

”Jag tror att det arbete som vi har drivit under de här två första kvartalen ger oss en god bas för fortsatt god tillväxt under de kommande kvartalen och vi känner oss komfortabla med att komma in i vårt intervall på 3-5 procent organisk tillväxt”, säger Joacim Lindoff.