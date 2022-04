Rapporterna rör om – här är sparprofilens råd

Men rapportbesvikelser under måndagen har skakat om i toppen.

Profilen ”Jajjja” prickade in rapportrusaren Elanders och fick se sin portfölj klättra mest av alla under förra veckan i Di:s tävling Drömportföljen.

Di:s aktietävling Drömportföljen går nu in på sin fjärde vecka av tio. Man kan fortfarande skapa en portfölj och se hur den utvecklas - men dörren till tävlingen där du kan vinna 100.000 kronor är nu stängd.

Omkring 20.000 portföljer har skapats och den som lyckades bäst under förra veckan är profilen ”Jajjja”.

Portföljen ”Smala portföljen” avslutade veckan med en uppgång på 13 procent. Bakom uppgången syns det lyckosamma draget att pricka in rapportrusningen i tryck- och logistikkoncernen Elanders.

Inte lika lyckosamt var det att göra sig av med bolaget före måndagens klättring, i samband med Di:s köprekommendation, till förmån för andra rapportaktuella bolag. Varken nätmäklaren Avanza, transplantationsbolaget Xvivo Perfusion eller fastighetsbolaget Castellum, gav någon skjuts för ”Jajjja” - tvärtom föll portföljen flera placeringar. Även oljebolaget Maha Energy tynger förra veckans vinnare på måndagen.

Nu hoppas ”Jajjja” på prisinformationsbolaget Pricer och videoteknikbolaget Bambuser som plockats in lägligt till tisdagens rapporter.

Drömportföljens ledartröja innehas under måndagen av profilen ”Peterfredrik65” som framgångsrikt plockat in probiotikabolaget Biogaia före bolagets omvända vinstvarning på måndagsmorgonen där bolaget meddelar att både försäljning och rörelseresultatet beräknas komma in högre än marknadens förväntningar. Biogaia gick mot strömmen på en i övrigt sur Stockholmsbörs och klättrade kraftigt.

Även sparekonomen Claes Hembergs drömportfölj drog nytta av Biogaias lyft. Totalt går Claes Hembergs portfölj dock i linje med övriga börsen som tyngs av inflationsoro, räntor och nedstängningar i Kina. Sparprofilens portfölj är ner 4 procent sedan tävlingens start den 4 april, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, som är ner 5 procent under samma period.

”Jag förväntar mig att min portfölj kommer slå index. Alla bolagen slår inte förväntningarna, men min ambition och bedömning att åtta av tio gör det”, säger han.

Biogaia är ett bolag Claes Hemberg följt och ägt under en längre tid. Att riskkapitalbolaget EQT gått in som investerare ser han som ett kvitto på att han valt rätt.

”De verkar gilla mina aktier. EQT har gått in i flera bolag som jag äger och har ägt, det är kul och tyder på att jag hittar bra papper.”

Tipset Claes Hemberg ger till den som prickat in rapportrusare är att inte bli ivrig och köpa mer.

”Risken när du får en bra skjuts är att du stoppar in ännu mer pengar i aktien. Då är det bättre att hålla i de du har och fortsätta följa bolaget som tidigare. Det viktiga är att ha en slags idé om varför du vill ha en aktie och inte styras av positiva överraskningar.”

Topplistan - Drömportföljen 1. Peterfredrik65 - 19% 2. Emiren - 18% 3. Jajjja - 17% 4. Svedberg - 16% 5. Bjerssa - 15% Topplistan baseras på kurserna vid 15-tiden på måndagen.