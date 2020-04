Räntor & valutor: Sjunkande räntor inför Feds räntebesked

För en vecka sedan var det uppe i 270 punkter, men har successivt sjunkit, delvis då ECB-köpen under krisprogrammet, PEPP, har motverkat rörelsen.

En emission av statsobligationer på onsdagen gick bra och en initial uppgång på 5-6 punkter i italienska räntor sjönk tillbaka till svagt plus. Tioårsspreaden mot Tyskland vidgades ändå till 225 punkter.

Preliminär tysk inflation sjönk mer än väntat till 0,8 procent i april från 1,4 procent i mars. Vissa livsmedel har blivit dyrare men framförallt drar oljepriserna ned, samtidigt som mätproblem tar bort en del av värdet just nu.

EU:s konjunkturbarometer visade att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna sjönk till 67,0 i april från 94,2 i mars. Det var den största nedgången under en månad i barometerns historia och nästan lika låg nivå som under finanskrisen. Tjänstesektorn visade det största fallet i april, ned 32,7 indexenheter till -35,0.

National Bureau of Economic Research, NBER, kommer troligen att sätta slutet på cykeln till februari, vilket innebär att expansionen varat i 127 månader och slå rekordet från 1991-2001 med sju månader.

USA-BNP minskade 4,8 procent i beräknad årstakt under första kvartalet, under väntade -4,0 procent.

Kontrakterade husköp sjönk med 20,8 procent i mars.

”Bostadsmarknaden kämpar med den coronarelaterade nedstängningen, vilket dragit ned annonser och nya kontrakt. Den vanliga vårsäsongen kommer att gå förlorad, så en uppstuds senare i år kommer inte att vara tillräckligt för att kompensera för försäljningsförlusten andra kvartalet”, sade Lawrence Yun på National Association of Realtors.

Svenska räntor sjönk i linje med de tyska, medan kronan i stort bibehållit tisdagens förstärkning i spåren av Riksbankens besked, att lämna såväl räntan som QE-programmet oförändrade tills vidare. Jämfört med före beskedet handlas kronan 14 öre starkare mot dollarn.

Anna Breman, ledamot i direktionen, upprepade på onsdagen Stefan Ingves budskap om att en reporäntesänkning troligen inte hade gett så mycket positiva effekter i nuläget, med tillägget att det kunnat medföra negativa effekter bland annat via växelkursen. Hon anser att inflationsförväntningarna har hållits relativt väl uppe under krisen, men tillade att Riksbanken är redo att agera igen, antingen via balansräkningen eller räntan. Noll är ingen nedre gräns för räntan.