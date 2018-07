Räntor & valutor: Kronan stärktes ytterligare efter Skingsleys besked om räntan i höst

Nomura skrev i en analys att det i stort sett verkar finnas en enighet inom direktionen ”för att starta med höjningar i år”. Investmentbanken ser därmed möjligheter för fortsatt kronförstärkning under kommande veckor.

Rörande det sammanvägda indexet konstaterade Markit-ekonomen Chris Williamson att euroområdet fick tillbaka momentum i tillväxten i juni. PMI-utfallen under det andra kvartalet pekar mot en BNP-tillväxt på just över 0,5 procent.

”Uppsticket i den ekonomiska tillväxttakten och ett förnyat pristryck ger stöd till ECB:s syn om att stimulanser behöver reduceras senare i år”, framhöll han.

Euron noterades kring 1:1650 mot dollarn på onsdagseftermiddagen efter att tidigare under dagen förts upp mot 1:17-strecket. Det tredje tyska regeringspartiet SPD fördömde på onsdagen de kristdemokratiska partiernas migrationsöverenskommelse.

”Den så kallade överenskommelsen mellan CDU och CSU reser mer frågor än den ger svar”, sade exempelvis socialdemokraten och justitieministern Katarina Barley. Hon lade till att uppgörelsen om kontroller vid den tyska gränsen inte skulle vara förenliga med europeisk lag.

Den senaste tidens trend med positiva inköpschefsutfall från brittiskt håll fortsatte. Efter ett högre industri-PMI häromdagen kom även tjänste-PMI in över förväntan på onsdagen. För juni noterades tjänsteindexet över 55-nivån första gången under 2018. Pundet stärktes något medan brittiska räntor drog upp 3-4 punkter. Markit-ekonomen Chris Williamson påpekade att tjänste-PMI-utfallet var ytterligare ett tecken "om att den brittiska ekonomin återhämtade sig i det andra kvartalet". Detta öppnar i sin tur dörren för en räntehöjning från Bank of England vid mötet i augusti, fortsatte han.