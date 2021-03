Räntor & valutor: Dollarn stärktes mot euron

Räntorna fick ett förnyat tryck uppåt av uppgifter till Bloomberg News att ECB-ledamöterna inte ser behov av några drastiska åtgärder för att möta ränteuppgången.

Ledamöterna ska ha förtroende för återhämtningen och se flexibiliteten i PEPP, och verbala interventioner, som tillräckliga nu.

Bundesbankchefen Jens Weidmann sade på onsdagen att omfattningen på ränteuppgången hittills inte varit så oroväckande. Men de måste noga analysera rörelserna och PEPP-programmet kan justeras flexibelt.

Det pekar mot avvaktan vid ECB:s rådsmöte i nästa vecka, med nya prognoser. En räntesänkning ligger inte i korten, och PEPP-programmet har utrymme kvar, så totalen behöver inte ändras nu (”rekalibreras” på ECB-språk). PEPP-köpen tycks ännu inte har ökat men mer uppdaterade data fås först på måndag.

Euroområdets tjänstesektor visade en större motståndskraft än väntat mot förlängda restriktioner. Tjänste-PMI steg till 45,7 från 45,4, över preliminära 44,7.

Spaniens tjänste-PMI steg till 43,1 från 41,7 medan Italiens steg till 48,8 från 44,7. Frankrikes reviderades upp till 45,6 (43,6) men Tysklands ned något till 45,7 (45,9).

Det drog upp det kombinerade PMI till 48,8, över preliminära 48,1. Markits chefekonom Chris Williamson noterade att det är fjärde månaden i rad med utfall under 50-nivån, även om tjänstesektorn tycks hantera pandemin lite bättre nu än under första vågen. Första kvartalet går ändå mot recession och den långsamma vaccineringen riskerar att försena och dämpa takten i återhämtningen under 2021.

Barclays noterade, enligt Dow Jones, att det definitiva PMI åter visade på skillnaderna mellan industrin, som går bra, och tjänstesektorn som fortsatt visar en nedgång.

”Denna divergens väntas fortsätta på kort sikt då den snabba spridningen i covid-19-varianter innebär att tjänstesektorn kommer att förbli allvarligt hämmad tills vidare”, skrev Barclays, som ser en BNP-nedgång på 1,5 procent i EMU under första kvartalet.

Svenska räntor steg några punkter och femåringen letade sig upp över nollränta. Kronan stärktes 3 öre till 8:38 mot dollarn och marginellt till 10:13 mot euron.

Svenska tjänste-PMI steg till 62,7 i februari från 59,6 föregående månad, över väntade 59,1. Bland annat steg orderingången kraftigt, och leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 från 56,2.

Tidigare har industri-PMI visat en nedgång till 61,6 från 62,5, men det kombinerade inköpschefsindexet steg till 62,4 från 60,4 föregående månad, andra månaden i rad över 60-nivån.

Kinas tjänste-PMI (Caixin) visade en nedgång till 51,5 i februari jämfört med 52,0 i januari, och det sammanvägda indexet sjönk till 51,7 i februari jämfört med 52,2 i januari.

Pundet har stärkts något mot euron medan brittiska räntor var 6-7 punkter upp. Finansminister Rishi Sunak presenterade en budget med förlängt permitteringsstöd och bidrag till företagen, men också höjda skatter på sikt.

BNP väntas öka med 4,0 procent i år och 7,3 procent nästa år, medan budgetunderskottet antas uppgå till 10,2 procent av BNP innevarande år, efter ett underskott på 17 procent förra året. Statsskulden väntas stiga till 97 procent om några år.

Rishi Sunak sade att inflation och räntor inte kommer att förbli låga för evigt och lyfte fram vikten av att återuppbygga finansiell motståndskraft till nästa kris.

”Finansministern levererade ett stort åtgärdspaket för att hjälpa ekonomin genom vad som troligen blir en knepig process av öppnande. Förlängt permitteringsstöd och kontantstöd bör hjälpa till att begränsa uppgången i arbetslöshetsnivån till 6-6,5 procent, även om en del arbetare och företag oundvikligen kommer att falla igenom vilket gör att en fullständig återhämtning kommer att ta tid”, skrev ING i en kommentar.

USA-räntorna steg successivt under onsdagen, och den tioåriga statsobligationen var 8 punkter upp till 1,48 procent.

Detta trots att data överraskade på nedsidan. ADP:s enkät visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökade med 117.000 personer i februari, mindre än väntade 174.000. ISM:s tjänste-PMI sjönk till 55,3 fån 58,7, väntat var ett oförändrat index. Bland annat sjönk jobbkomponenten till 52,7 från 55,2.

Behandlingen av Joe Bidens stimulanspaket på 1.900 miljarder dollar går vidare i senaten. Republikanernas motstånd är fortsatt kompakt, men även bland Demokraterna kan det komma krav på en del ändringar, bland annat nivån på det extra arbetslöshetsstödet.

Om paketet antas i modifierad form senare i veckan går det tillbaka till representanthuset i nästa vecka. Demokraterna i kongressen och presidenten vill ha ett beslut före mitten av mars, då nuvarande extra arbetslöshetsstöd löper ut.

Eiendom Norge rapporterade att bostadspriserna steg 1,3 procent säsongsrensat i februari, klart mer än Norges Bank väntat. Det reser frågan om en tidigarelagd räntehöjning.

”Ännu en gång ökar bostadspriserna mer än Norges Bank räknat med och troligen börjar de bli lite bekymrade över utvecklingen. Vi tror därför att de blir än mer angelägna att signalera att räntan snart ska höjas”, skriver Nordea i en kommentar.

Förutom bopriserna kan snabbare vaccinering än väntat, högre oljepriser och inflation talar också för att Norges Bank kan komma att justera räntebanan med en första höjning hösten 2021.

Den norska kronan tog däremot inget direkt intryck, utan gick sidledes mot euron.