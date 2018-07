Räntor och valutor: Yenen försvagas efter mjukt besked

BOJ lämnade såväl styrräntan som målet för långa räntor oförändrade, på -0,1 respektive "runt" 0 procent. Samtidigt antog dock BOJ en framåtblickande guidning om penningpolitiken och lade till ett budskap om att långa räntor ska tillåtas fluktuera mer, främst beroende på utvecklingen i den ekonomiska aktiviteten och priserna.

Med den framåtblickande guidningen avser BOJ att bibehålla de nuvarande "extremt" låga nivåerna för korta och långa räntor under en utdragen tidsperiod, med beaktande av osäkerheter om den ekonomiska aktiviteten och priserna inklusive effekterna av momshöjningen som väntas i oktober 2019.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade vid en pressträff efter räntebeskedet att banken introducerade framåtblickande guidning för att förstärka åtagandet om den förda penningpolitiken.

Han sade också att tioårsräntan ska tillåtas fluktuera i ett dubbelt så stort intervall som nuvarande +-0,1 procentenheter, runt 0 procent. Det tidigare intervallet var för snävt, obligationsmarknadens funktion påverkades och denna funktion kommer att förbättras med ett större fluktuationsband.

BOJ-chefen betonade vikten av att hålla räntorna låga under en utdragen period. Genom den framåtblickande guidningen kan centralbanken förneka spekulationer om exit från den expansiva policyn. BOJ kommer att bibehålla policyn till dess att prismålet har uppnåtts.

Capital Economics noterade i en snabbanalys att BOJ avstod från att göra några substantiella förändringar i policyramverket. Sänkta inflationsprognoser underströk dock behovet av att hålla policyn mycket expansiv, och med vissa tekniska förändringar av strukturen i bankens tillgångsköp förtydligade BOJ sitt åtagande om den ultraexpansiva policyn.

Ekonomer konstaterade också att det faktum att långräntorna sjönk tillbaka tydligt efter BOJ-beskeden visar att marknaden hade förväntat sig något annat från centralbanken i dag:

"Spekulationer, och kanske farhågor, inför BOJ-beslutet var att policyjusteringar skulle inkludera att tillåta räntan gå högre. Men den faktiska utgången visade att BOJ bibehåller sina korta och långa räntemål och dessutom sina obligationsköp under den nya guidningen", sade Naomi Muguruma, senior marknadsekonom vid Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo, till Reuters.

Den japanska tioårsräntan avslutade tisdagens handel på 0,062 procent, efter att ha handlats till som högst 0,123 procent inför BOJ-beskedet.

Europeiska statspappersräntor sjönk svagt på tisdagen samtidigt som euron handlades oregelbundet mot dollarn efter en tisdag med mycket inkommande data. Störst fokus riktades mot Eurostats preliminära estimat av juli-inflationen och BNP för andra kvartalet, som gav något blandade besked.

HIKP-inflationen steg preliminärt till 2,1 procent i juli, från 2,0 procent i juni, vilket var över väntade 2,0 procent. Samtidigt steg kärninflationstakten till 1,1 procent, från 0,9 procent i juni, över väntade 1,0 procent.

BNP i euroområdet steg 0,3 procent under andra kvartalet, jämfört med första kvartalet, enligt Eurostats första estimat, ner från 0,4 procent under första kvartalet, vilket också var analytikernas prognos om utvecklingen under andra kvartalet.