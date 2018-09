Räntor och valutor: Trevande eurorörelse - kronan tappar

Börserna står samtidigt på plus, med viss ökad riskaptit. Det finns en viss optimism från signaler om tillväxtstöttande åtgärder i Kina efter premiärministerns uttalanden i veckan, samtidigt som det eskalerande handelskriget mellan Kina och USA läggs åt sidan tills vidare.

EMU-PMI på fredagen visade en lite splittrad bild med en tillverkningsindustri som dämpas medan tjänstesektor hålls uppe, vilket gör att den samlade tillväxtsignalen är i stort oförändrad.

Det kombinerade inköpschefsindexet sjönk till 54,2 i september från 54,5 föregående månad, väntat var 54,4. Industri-PMI sjönk till 53,3 från 54,6 medan tjänste-PMI steg till 54,7 från 54,4.

Markits chefekonom Chris Williamson sade i en kommentar att en stagnerande export bidragit till nedgången totalt. Han listade handelskrig, brexit, avtagande global efterfrågan, växande riskaversion, lageravveckling och stigande politisk osäkerhet som faktorer bakom inbromsningen.

"Tack och lov var avmattningen begränsad till tillverkningsindustrin. En blomstrande tjänstesektor, lyft delvis av inhemsk efterfrågan, stöttades av stark jobbtillväxt vilket betyder att barometern indikerar en tillväxt på solida 0,5 procent under tredje kvartalet", sade han.

Tyska kombinerade PMI sjönk till 55,3 från 55,6, drivet av en nedgång i industrin, och även det kombinerade franska PMI sjönk, här inom såväl industri som tjänstesektorn.

Handelsbanken noterade att det kombinerade EMU-PMI kom in något under förväntan, men att index ändå är stabilt och pekar mot en tillväxt som inte förbättrats så mycket från första halvårets, som var en viss besvikelse.

Den tidigare eurostyrkan kombinerat med handelsoron tycks dämpa sentimentet inom tillverkningsindustrin, men sektorn antas stabiliseras framöver. Tjänste-PMI steg men har i stort legat still under de senaste sju månaderna. Det är ändå positivt att det avtagande konsumentförtroendet, dämpade aktiemarknader och svag detaljhandel under sommaren inte har skadat tjänstesektorns optimism mer än det gjort.

"Totalt sett innehåller dagens PMI inte så mycket nyheter för ECB, men de uppenbara spänningarna inom tillverkningsindustrin är en källa till oro vilket också uttrycktes vid det senaste policymötet", skrev Handelsbanken.

Japans preliminära industri-PMI steg till 52,9 i september, från 52,5 i augusti. Markit-ekonomen Joe Hayes sade att september bekräftar en uppåtgående trend som inleddes för lite mer än två år sedan, och affärsförhållandena fortsatte vara robusta trots flera naturkatastrofer den senaste månaden.

KPI för augusti visade på en väntad uppgång i kärninflationen till 0,9 procent, den högsta nivån sedan februari men fortsatt en bra bit ifrån målet.