Räntor och valutor: Stöd för exportkänsligt

Sydkoreas totala export ökade med 5,3 procent under de första tio dagarna av januari. Exportleveransen av den viktiga varan halvledare var under denna period positiv för den första gången sedan oktober 2018, enligt Bloomberg News.

Den kinesiska yuanen har under natten samtidigt, för första gången sedan i juli 2019, handlats under 6:90 mot dollarn. Den koreanska wonen noteras därutöver till den starkaste nivån mot dollarn sedan fjolårssommaren.

Hongkongbörsen är på morgonen upp 0,8 procent medan den koreanska börsen stärkts kring 1 procent. USA-terminer noteras 0,3 till 0,4 procent högre på måndagsmorgonen efter dylika tapp för de ledande indexen under fredagens handelssession.

Oljepriset ligger kvar på de lägre nivåerna från i slutet av förra veckan sedan Mellanösternoron avtagit. Under helgen har Irans regering erkänt att det ukrainska Boeing-passagerarplanet av misstag skjutits ned. Protesterna har varit våldsamma i Iran efter detta och flera andra länder har fördömt Irans aktion och krävt att landet tar fullt ansvar. På råvarumarknaden är guldpriset något ned på efter helgen.

Kronan är ett par öre stärkt mot dollar under 9:50 medan rörelsen mot euro är begränsad sedan fredagens stängning av svensk räntemarknad. Ur svenskt perspektiv riktas intresse mot ett tal som Riksbanksledamoten Per Jansson ska hålla om det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik. Dessutom väntas SEB:s boprisindikator under morgonen inför att Mäklarstatistik publicerar decemberdata senare i veckan. En tyngre svensk hållpunkt i denna vecka blir KPI-statistik för december.