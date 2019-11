Räntor och valutor: Stärkt yuan efter handelssamtal

Under samtalet kan borttagna tullar, jordbruksköp och en översynsmekanism för implementeringen av en potentiell överenskommelse ha diskuterats, uppgav en icke-namngiven expert nära handelssamtalen till Global Times, enligt Bloomberg News.

Den kinesiska valutan, yuan, har stärkts mot dollarn sedan Kinas vice premiärminister Liu He under natten haft en ”konstruktiv” telefonkontakt med amerikanska handelsrepresentanter. I ett telefonsamtal med handelsrepresentanten Robert Lighthizer samt finansministern Steven Mnuchin så kom han överens om att hålla kontakten för att lösa utestående frågor mellan länderna avseende ”fas ett”-handelsavtalet, enligt det kinesiska handelsdepartementet.

Fed-chefen Jerome Powell sade i ett förskrivet anförande under natten att USA:s ekonomi har varit inne i en lång expansion men att glaset fortfarande är mer än halvfullt. Detta glas kan dessutom fyllas ytterligare med rätt policy.

Tendensen är positiv under tisdagens asiatiska börshandelssession med den japanska börsen runt 0,5 procent upp och kinesiska börsindex marginellt högre. På måndagskvällen stängde USA-börsindex på nya rekordnivåer.

Under tisdagsmorgonen väntas tysk statistik i form av konsumentförtroendeindex. Under eftermiddagen står hushållskonfidensindikator på agendan liksom husprisstatistik och varuhandelsbalans från USA-håll. Från SCB blir det dessförinnan PPI för oktober under tisdagsförmiddagen.

Kronan uppvisar begränsade förändringar mot dollar och euro, jämfört med på måndagseftermiddagen. Det brittiska pundet ligger kvar vid 1:29-strecket gentemot dollar.