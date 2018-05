Räntor och valutor: Starkt ned för Italienräntor

Euron försvagades drygt 2 öre mot kronan, till 10:30, medan dollarn försvagades drygt 4 öre, till 8:87. TCW-index sjönk till 139,32 (139,68).

SCB redovisade att svensk BNP steg 0,7 procent under första kvartalet, över de +0,5 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Jämfört med första kvartalet i fjol stannade dock BNP-ökningen på 3,3 procent, under väntade 3,4 procent, efter nedrevideringar av tidigare data. Bruttoinvesteringar och hushållens konsumtion drog upp BNP under första kvartalet medan nettoexporten drog ned. Utrikeshandeln med varor ökade medan utrikeshandeln med tjänster återigen minskade.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skrev i ett kundbrev att BNP-utfallet visade en god utveckling under första kvartalet, väl i linje med Riksbankens prognosbana. Men han ser ändå nedåtrisker mot Riksbankens BNP-prognos för helåret.

"Den största överraskningen under första kvartalet var fasta bruttoinvesteringar… Bygginvesteringar, inklusive bostäder, gav det största bidraget, vilket överraskade oss, men mycket tyder på att bygginvesteringarna kommer att vända ner och tynga BNP-tillväxten", skrev han.

Medlingsinstitutet rapporterade vidare att löneökningarna i svensk ekonomi uppgick till 2,9 procent i mars jämfört med mars 2017, upp från 2,6 procent i februari. Sammantaget under första kvartalet ökade lönerna 2,7 procent.