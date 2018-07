Räntor och valutor: Ödesdag i Tyskland

Data från Kina på lördagen visade att officiella industri-PMI sjönk till 51,5 i juli, från 51,9 i juni, vilket var marginellt under väntade 51,6. Tjänste-PMI steg samtidigt till 55,0 från 54,9. Caixins industri-PMI, på måndagen, visade också en nedgång i juni, till 51,0 från 51,1, vilket var i linje med prognos.

Horst Seehofer erbjöds sig på söndagskvällen att lämna såväl ledarskapet för CSU som posten som tysk inrikesminister, under natten till måndagen uppgav han dock att han dock att han är beredd att fortsätta inom politiken om Angela Merkels CDU backar i de två partiernas dödläge om migrationen.

Bank of Japans Tankanrapport visade vidare att affärssentimentet bland de stora industriföretagen dämpades under andra kvartalet samtidigt som det steg svagt för de stora tjänsteföretagen. Rapporten visade samtidigt på stigande investeringsplaner.

Capital Economics noterar i ett kundbrev att Tankanrapporten bjöd på en blandad kompott, men sammantaget antyder den att BNP-tillväxten kan dämpas till 1,0% på årsbasis under andra kvartalet från 1,1 procent under första kvartalet, +13,6 procent under året fram till mars 2019.