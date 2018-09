Räntor och valutor: Lönelyft drog med sig dollarn

USA-räntorna steg med den tioåriga statsobligationen 4 punkter upp till 2,94 procent vid svensk stängning. Dollarn stärktes till över 111-nivån mot yenen och 1:1580 mot euron.

Fokus låg på jobbrapporten för augusti, som var solid. Sysselsättningen ökade 201.000, mer än väntade 191.000, medan föregående två månader reviderades ned med totalt 50.000.

Arbetslösheten låg som väntat kvar på låga 3,9 procent medan timlönerna ökade 2,9 procent i årstakt, den högsta takten sedan juni 2009.

Marknaden tog framför allt fasta på timlönerna och tryckte upp såväl dollarn som USA-räntorna ytterligare efter statistiken.

"Totalt sett var jobbrapporten stark och utfallet innebär att Fed känner sig säkra med att gå vidare med ytterligare en höjning vid nästa möte. Om löneökningarna fortsätter att accelerera så kan det skapa ökad oro för överhettning och troligen tvinga Fed till kraftigare åtstramning", skrev SEB i en kommentar.

Julidata i Tyskland har kommit in under förväntningarna. På torsdagen visade industriorderingången en oväntad nedgång, och fredagens följde upp med fallande industriproduktion, -1,1 procent under månaden. Dessutom sjönk exporten.

Ekonomidepartementet skrev i en kommentar att nedgången i produktionen delvis berodde på flaskhalsar relaterat till nya utsläppstest för bilar, och med en fortsatt stor orderbok bör produktionen stiga när dessa flaskhalsar lättar, samtidigt som byggboomen fortsätter.

Capital Economics noterade att den tyska ekonomin uppenbart har bromsat in i år, men att barometrar på senare tid visar en lite mer positiv bild. Tillverkningsindustrins exportorderingång i PMI har sjunkit kraftigt under 2018, medan det officiella utfallet i industriorderingången minskat under sex av sju månader fram till juli, vilket innebär att den ligger 8 procent under toppen från december.

"Detta kan delvis återspegla inverkan från handelsspänningar. Men en inbromsning efter en mycket stark industritillväxt under andra halvåret förra året var att vänta, och totala industri-PMI är förenligt med en årlig tillväxt i industriproduktionen på över 2 procent", skrev Capital Economics.

För euroområdet bekräftades en BNP-uppgång på 0,4 procent under andra kvartalet, samma takt som under första kvartalet.