Räntor och valutor: Liran försvagas ytterligare

KPIF-inflationen exklusive energi sjönk däremot till 1,3 procent i juli, från 1,4 procent i juni. Det var i linje med analytikernas förväntningar men under de 1,4 procent som väntades av Riksbanken.

Lite i skymundan har samtidigt de skandinaviska länderna rapporterat inflationsutfall för juli på fredagsförmiddagen, och medan priserna ökade klart mer än väntat i Norge och Danmark kom det svenska KPI-utfallet in väl i linje med prognos.

Euron pressades också markant nedåt när Turkietoron blossade upp på fredagsmorgonen, och även andra tillväxtmarknadsvalutor hamnade under press.

SCB rapporterade också att tjänsteprisinflationen sjönk till 0,7 procent under andra kvartalet, från 0,8 procent under första kvartalet och 1,2 procent under fjärde kvartalet 2017.

SCB publicerar inte inflationsdata för augusti förrän en dryg vecka efter Riksbankens nästa penningpolitiska möte, den 5 september. Det betyder att direktionsledamöternas mest aktuella information inför räntebeslutet visar på en vikande trend för två av de för närvarande viktigaste inflationsmåtten, KPIF exklusive energi samt tjänstepriser.