Räntor och valutor: Kronan vinner mark

Julidata i Tyskland har kommit in under förväntningarna. På torsdagen visade industriorderingången en oväntad nedgång, och fredagens följde upp med fallande industriproduktion, -1,1 procent under månaden. Dessutom sjönk exporten med 0,9 procent i juli.

Ekonomidepartementet skrev i en kommentar att nedgången i produktionen delvis berodde på flaskhalsar relaterat till nya utsläppstest för bilar, och med en fortsatt stor orderbok bör produktionen stiga när dessa flaskhalsar lättar, samtidigt som byggboomen fortsätter.

Capital Economics noterar att den tyska ekonomin uppenbart har bromsat in i år, men att barometrar på senare tid visar en lite mer positiv bild.

EMU:s indikator för industriförtroendet ger ett likartat uppmuntrande budskap, så helhetsbilden är att den tyska ekonomin tycks fortsätta i en rimlig takt, och ger stöd åt övriga euroområdet.

"Dessa senaste svaga data kommer inte att vara tillräckligt för att ECB ska förlänga sina tillgångsköp till nästa år, men de stöttar centralbankens uppfattning att en räntehöjning ligger långt bort", skriver Capital Economics.

Italienska räntor sjunker 6-7 punkter på fredagen, och fortsätter därmed få stöd av signaler om att Italien inte vill skapa bråk med EU. Den tioåriga statsobligationen har sammantaget sjunkit nästan 25 punkter under veckan.

Eurogruppen har möte i Wien och ordförande Mario Centeno sade på väg in till mötet att Italiens regering har lovat följa EU:s budgetregler.

"Vi arbetar med alla länder. Italiens regering har åtagit sig att följa EU:s politik. Vi ser fram emot att arbeta med alla länder", sade han.