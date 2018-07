Räntor och valutor: Kronan stärks mot euron och dollarn

Kinas BNP för andra kvartalet kom in i linje med förväntade 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt sjönk industriproduktionen till 6,0 procent, jämfört med förväntade 6,5 procent.

Amerikanska räntor sjönk fortsatt under fredagskvällen.

Dollarn försvagades under fredagskvällen och handlas något lägre under måndagsmorgonen. På måndagsmorgonen handlas dollarn något högre mot euron och yenen.

Asienbörserna sjunker efter helgen under medan USA-börserna slutade fredagen mellan 0,1 och 0,4 procent högre.

Svensk handels handelsbarometer för juli publicerades under morgonen. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, sjönk till 98,3 i juli jämfört med 99,9 i juni.

Industriproduktionen ökade samtidigt med 6,0 procent under juni, jämfört med samma månad 2017. Väntat här var 6,5 procent.

Detaljhandeln i Kina ökade med 9,0 procent under juni, jämfört med motsvarande månad föregående år. Väntat var 9,0.

Samtidigt förbättrades e-handlarnas framtidstro och steg till 110,2 i juni från 109,9 i juni.

Under dagen träffar USA:s president Donald Trump Rysslands dito Vladimir Putin i Helsingfors. De ska enligt Vita huset diskutera "relationer mellan USA och Ryssland och en rad nationella säkerhetsfrågor". Trump har signalerat att ämnen såsom Syrien och Ukraina kan komma upp vid mötet.

Under söndagen sade Trump att han "går in i mötet med låga förväntningar". Ledarna kommer hålla en gemensam presskonferens senare under dagen.

Toppmötet innebär den första gången de två presidenterna träffas officiellt.