Räntor och valutor: Kronan stärks

Enligt Valueguards HOX-index sjönk bostadspriserna i Sverige med 0,4 procent i februari jämfört med föregående månad. I januari steg de med 3,4 procent under månaden.

Handelsbanken noterade att såväl kläder och skor som energi överraskade på uppsidan, medan tv-avgifter överraskade på nedsidan. På sikt tror de att inflationen kommer att trenda uppåt under 2018 och sluta gapet mot Riksbankens prognos, men att de första tecken på detta kommer att visa sig i mars.

De tror att kärninflationen kommer förbli 0,2-0,3 procentenheter under Riksbankens prognos kommande månader och mycket talar för att Riksbanken behöver revidera ned sin prognos för 2018 i april. Kronförsvagningen kommer inte vara tillräckligt för att sätta en räntehöjning på agendan i år.

Nordea såg visa överraskningar i detaljerna, med högre importerad inflation (kläder och skor) än väntat medan den inhemska inflationen, främst tjänster, kom in lägre. Sammansättningen var därför dåliga nyheter för Riksbanken.

Det var samtidigt 0,2 procentenheter under Riksbankens prognosbana, samma "prognosfel" som vid januariutfallet.

Priserna på bostadsrätter sjönk 0,8 procent i februari jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,2 procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7,9 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 1,0 procent. I Stockholm har bostadsrättspriserna sjunkit 10 procent i årstakt, den kraftigaste nedgången sedan finanskrisen.

Nordeas Andreas Wallström såg en säsongskorrigerad nedgång på 0,9 procent under månaden vilket var under deras plus 1,7 procent. De vill ändå se utfallen för mars och april för att kunna säga något om det skett en stabilisering eller inte.

Handelsbanken skrev i en kommentar det var en bred nedgång i februari och att amorteringskravet kan han spelat in genom att skapa en rusning att både köpa och sälja inför kravet, vilket bidrog till en hög omsättning på marknaden i februari.

Handelsbanken spår fortsatta prisnedgångar i mars, med tanke på det fortsatt stora utbudet. Det finns också tecken på en svag inledning på mars, enligt veckodata från Booli.

"Framöver räknar vi med att bostadspriserna ska stabiliseras", skrev Helena Bornevall på Handelsbanken.

Kronan stärktes redan innan KPI-utfallet och har fortsatt stärkas något därefter till 10,14, efter att ha tappat till 10,18 tidigare. Jämfört med svensk stängning på tisdagen är nettorörelsen därmed marginell.