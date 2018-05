Räntor och valutor: Italienska räntor kraftigt ned

SCB redovisade att svensk BNP steg 0,7 procent under första kvartalet, över de +0,5 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Jämfört med första kvartalet i fjol stannade dock BNP-ökningen på 3,3 procent, under väntade 3,4 procent, efter nedrevideringar av tidigare data. Bruttoinvesteringar och hushållens konsumtion drog upp BNP under första kvartalet medan nettoexporten drog ned. Utrikeshandeln med varor ökade medan utrikeshandeln med tjänster återigen minskade.