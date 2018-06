Räntor och valutor: Europaräntorna sjunker

Tyska tioårsräntan handlas kring 0,4 procent, att jämföra med notering runt 0,5 procent före ECB-beskedet. Amerikanska statspappersräntor fortsätter svagt nedåt, främst i längre löptider.

ECB flaggade för att tillgångsköpen sannolikt kommer att halveras efter september för att senare avslutas i december. Beträffande räntan väntas den ligga kvar på nuvarande nivå åtminstone till sommaren 2019.

Danske Bank kommenterar i ett morgonbrev ECB:s räntebesked med att "med dagens besked får nog Riksbanken skjuta på (räntehöjningen) minst ett kvartal. Om något talar väl det för att även Riksbankens första höjning kan komma senare än vad de nu tänker sig".

Svenska kronan försvagades under förmiddagen och handlas till 10:17 euron.

Efter morgonens uppgifter om att Donald Trump kommer att införa tullar på kinesiska importvaror för 50 miljarder dollar, rapporterade Reuters att en andra lista för importtullar på kinesiska varor för 100 miljarder kronor ska vara i det närmaste komplett. Officiellt besked väntas under eftermiddagen.

Eurostats definitiva inflationssiffror inkom i linje med den preliminära statistiken om 1,9 procent i maj jämfört med 1,3 procent i april. Kärninflationen uppgår till 1,1 procent, jämfört med 0,8 procent i april.

Arbetskraftskostnaderna per timme i euroområdet ökade med 2,0 procent i nominella termer under första kvartalet, jämfört med samma kvartal föregående år. I Sverige ökade arbetskraftskostnaderna med 2,5 procent under det första kvartalet, efter +2,6 procent under det fjärde kvartalet.